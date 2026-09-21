«Могли уже не откатить»: Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как «спасал» Зеленского от протестов

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров утверждает, что именно он предотвратил худший сценарий для Владимира Зеленского во время политического кризиса вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры летом 2025 года.