Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 684 подписчика

В Ростове вновь вернулись к идее постройки тоннеля между СЖМ и центром города

В Ростове вновь вернулись к идее постройки тоннеля между СЖМ и центром города

Его вход и выход должны находиться на Театральном проспекте и Фурмановской улице.В Ростове чиновники спустя десять лет вновь вернулись к идее обсуждения проекта тоннеля, который может соединить между собой центральную часть города и северный жилой массив.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх