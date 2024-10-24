В Ростове вновь вернулись к идее постройки тоннеля между СЖМ и центром города

Его вход и выход должны находиться на Театральном проспекте и Фурмановской улице.В Ростове чиновники спустя десять лет вновь вернулись к идее обсуждения проекта тоннеля, который может соединить между собой центральную часть города и северный жилой массив.
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