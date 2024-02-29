У некоторых болит душа за Приднестровье

Людмила Свириденко

Ну, грубо говоря, от России требуют как обычно: деньги, газ, ещё какие-нибудь плюшки. И всё без отдачи и каких-либо благодарностей. Когда всё, что хотели, получат, обзовут оккупантами и сволочью. В первый раз что ли? Сначала - помогите, потом - пошли вон.