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У некоторых болит душа за Приднестровье

У некоторых болит душа за Приднестровье

Высшая школа злословия А что, уже начался вой по Приднестровью? Рановато, у нас еще общих границ нет.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Ну, грубо говоря, от России требуют как обычно: деньги, газ, ещё какие-нибудь плюшки. И всё без отдачи и каких-либо благодарностей. Когда всё, что хотели, получат, обзовут оккупантами и сволочью. В первый раз что ли? Сначала - помогите, потом - пошли вон.
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5 час.
Аудрюс
Ваши слова да..... Только языком молоть не мешки ворочать... Дойти до Приднестровья, а сколько жизней при этом придется положить!!! Вот потому то я и задался вопросом, как можно помочь....
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3 час.
Александр Батт
Запад рвется к военным складам на территории Приднестровья. Надо принимать решительные меры.
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1 час.

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