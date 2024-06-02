Финансовые тренды: куда вложить деньги для увеличения сбережений Юлия ЧелкановаСледующая неделя обещает стать переломной для финансового рынка, поскольку Центробанк, согласно прогнозам экспертов, может объявить о повышении ключевой ставки.
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