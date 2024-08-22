Аналитики назвали, во сколько жителям ХМАО обойдутся трендовые услуги на 1 сентября

У жителей ХМАО резко вырос спрос на услуги фотографов, видеографов и аниматоров перед 1 сентября. Чтобы запечатлеть и отметить праздник с шоу-программой в регионе в среднем нужно потратить более 10 тысяч рублей.
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