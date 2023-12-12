# Чернильница В очередной раз хочется начать свою заметку с проникающих в душу словам Муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова: Мигранты имеют свои национальные и религиозные особенности и «это совершенно естественно».
Узбеки забросали снегом «Вечный огонь», но это просто национальные особенности
Комментарии
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igor kim
Я думал, что Батт и др. предатели и враги, но оказалось еще хуже - это сошедшие от своей злобы с ума люди, мстящие всем за свое предательство. Можно вспомнить бывшего министра обороны США, который после бурной деятельности против русских, сошел с ума и с криком "русские идут" выбросился из окна. Они скоро дойдут до аналогичного.
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8 мин.
ЛИ
Лариса Ивановп
Говорят,им платят мало,поэтому они выгодны,но почему-то большинство живёт в Питере,Москве,других больших городах,да ещё с семьями,на что?Может им ещё и жилье дают?
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8 мин.
igor kim
Не сходите с ума, в том что столько мигрантов в России виноваты, прежде всего мы, приглашая их в Россию, давая им гражданство, крышуя и т.д.
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3 мин.
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