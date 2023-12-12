Узбеки забросали снегом «Вечный огонь», но это просто национальные особенности

igor kim

Я думал, что Батт и др. предатели и враги, но оказалось еще хуже - это сошедшие от своей злобы с ума люди, мстящие всем за свое предательство. Можно вспомнить бывшего министра обороны США, который после бурной деятельности против русских, сошел с ума и с криком "русские идут" выбросился из окна. Они скоро дойдут до аналогичного.