Эракович извинился за удаление в матче со "Спартаком"

Защитник "Зенита" Страхиня Эракович извинился перед своей командой за удаление во время матча со "Спартаком", который состоялся на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.
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