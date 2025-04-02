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Царьград

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Rutube увеличил библиотеку на 60 млн видео: контент теперь 388 млн единиц

Rutube увеличил библиотеку на 60 млн видео: контент теперь 388 млн единиц

Rutube, часть "Газпром-медиа холдинга", с начала года увеличил свою видеотеку на более чем 60 млн единиц, доведя общий объем контента до 388 млн.

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