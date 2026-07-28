Заняты более выгодные рубежи: ВС РФ освободили Красный Кут в ДНР

Бойцы российской группировки войск «Центр» освободили село Красный Кут в ДНР, сообщает Минобороны. За минувшие сутки ВС РФ также поразили склады боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА противника, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии