Заняты более выгодные рубежи: ВС РФ освободили Красный Кут в ДНР

Бойцы российской группировки войск «Центр» освободили село Красный Кут в ДНР, сообщает Минобороны. За минувшие сутки ВС РФ также поразили склады боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА противника, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.