Как Зеленского на дизель променяли

Изначально я собирался обозначать в качестве главных событий недели другое. Но в пятницу президенты США и России созвонились и достигли определённых договорённостей – и это вытеснило всё остальное на второй план.
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