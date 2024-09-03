«Востребован и продуктивен»: во Владивостоке начинает работу Восточный экономический форум

Во вторник, 3 сентября, во Владивостоке стартует IX Восточный экономический форум. На полях площадки соберутся гости и делегаты более чем из 70 государств, включая представителей почти 700 российских и зарубежных компаний.
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