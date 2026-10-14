Звезда «Моей прекрасной няни» Катя Дубакина: лучше бы я не снималась в этом сериале

Катя Дубакина попала на съёмочную площадку «Моей прекрасной няни» в 15 лет — и на несколько сезонов превратилась в Машу Шаталину, взбалмошную дочь бизнесмена, которая то влюблялась, то сбегала из дома, то доводила отца до белого каления.
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