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  • Meerflieger
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МИД России поблагодарил Индию за позицию по мирным переговорам по Украине

МИД России поблагодарил Индию за позицию по мирным переговорам по Украине

Россия ценит позицию Индии по выбору места и времени мирных переговоров по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале ведомства.

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