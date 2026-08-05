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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Костылева: «Мне писали, что в пубертат я начну все терять, но я так не считаю. У Евгения Викторовича очень хорошая техника, которая прекрасно подходит под взрослое женское тело»

Двукратная чемпионка России Елена Костылева  считает, что методики ее тренера Евгения Плющенко подходят для взрослых фигуристок.

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