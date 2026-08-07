Глава МИД Польши оценил шансы на перемирие между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству PAP заявил, что для достижения перемирия между Россией и Украиной Соединённые Штаты должны сосредоточить давление на Москву, а не на Киев.
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