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FiNE NEWS

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Глава МИД Польши оценил шансы на перемирие между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству PAP заявил, что для достижения перемирия между Россией и Украиной Соединённые Штаты должны сосредоточить давление на Москву, а не на Киев.

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