В Хабаровске задержали 18-летнего парня с запрещенными веществами

Вечером экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел России по городу Хабаровску произвел остановку для проверки молодого человека на улице Салтыкова-Щедрина в Краснофлотском районе.
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