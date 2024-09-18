В Пензенской области девушка вымогала деньги за нераспространение порнографии

В дежурную часть МО МВД России «Нижнеломовский» обратился с заявлением местный житель 1995 года рождения о совершенном преступлении и сообщил, что 21-летняя женщина с его округа вымогает у него деньги, угрожая распространением порнографического видео с его участием.