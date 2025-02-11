8284 прочтения 3 дня назад Верховный представитель ЕС по иностранным делам, экс-премьер Эстонии Кая Каллас разорит Евросоюз, а затем отправится преподавать в США, считает депутат Госдумы Александр Толмачев.
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