Добрый Мир
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Добрый Мир

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Разорит Европу и уедет в США: в Госдуме предсказали судьбу главного дипломата ЕС

Разорит Европу и уедет в США: в Госдуме предсказали судьбу главного дипломата ЕС

8284 прочтения 3 дня назад Верховный представитель ЕС по иностранным делам, экс-премьер Эстонии Кая Каллас разорит Евросоюз, а затем отправится преподавать в США, считает депутат Госдумы Александр Толмачев.

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Комментарии
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Александр Гранков
КК - скрытый враг Евросоюза, это время покажет.
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