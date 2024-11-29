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Правнучка летчика Чкалова уехала за рубеж после обвинений в призывах к терроризму

Правнучка летчика Чкалова уехала за рубеж после обвинений в призывах к терроризму

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму.

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Комментарии
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Андрей
почему позволили уехать?
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