Каждому по $5000: Президент Казахстана Токаев оказался в центре скандала "платформой Маска""

Мошенники использовали образ и голос президента Казахстана, чтобы раскрутить финансовую пирамиду. В Казахстане в соцсетях рассылается видео, в котором якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказывает о созданной совместно с американским миллиардером Илоном Маском некой платформе, которая позволит каждому гражданину зарабатывать по 5 тысяч долларов.
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