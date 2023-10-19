Каждому по $5000: Президент Казахстана Токаев оказался в центре скандала "платформой Маска""

Мошенники использовали образ и голос президента Казахстана, чтобы раскрутить финансовую пирамиду. В Казахстане в соцсетях рассылается видео, в котором якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказывает о созданной совместно с американским миллиардером Илоном Маском некой платформе, которая позволит каждому гражданину зарабатывать по 5 тысяч долларов.