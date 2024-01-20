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Зеленский опозорился на всю Грузию: Тбилиси требует от президента Украины извиниться перед всем народом За компанию с ним во лжи обвинили и "заевропейку" Майю Санду

Зеленский опозорился на всю Грузию: Тбилиси требует от президента Украины извиниться перед всем народом За компанию с ним во лжи обвинили и "заевропейку" Майю Санду

  Александр ГРИШИНПрезидент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS Это выглядит смешно, но Зеленский опять опозорился.

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