Гросси высказался о перспективах запуска Запорожской АЭС

Несмотря на то, что на данный момент вопрос запуска Запорожской АЭС является преждевременным, он станет предметом широкого обсуждения в будущем, а сама АЭС в итоге заработает, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 24 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.