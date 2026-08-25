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Газета.ру

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Медиатор Хрулев: обещание высокого дохода без описания обязанностей должно насторожить

Медиатор Хрулев: обещание высокого дохода без описания обязанностей должно насторожить

При поиске работы должно насторожить обещание высокого дохода без внятного описания обязанностей, отказ сообщить полное наименование компании и ИНН, просьба сразу предоставить паспорт и банковские данные.

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