Медиатор Хрулев: обещание высокого дохода без описания обязанностей должно насторожить

При поиске работы должно насторожить обещание высокого дохода без внятного описания обязанностей, отказ сообщить полное наименование компании и ИНН, просьба сразу предоставить паспорт и банковские данные.
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