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Пропавший на 10 лет Ferrari Майкла Джордана продадут на аукционе

Пропавший на 10 лет Ferrari Майкла Джордана продадут на аукционе

Знаменитая Ferrari 550 Maranello, которая принадлежала легенде баскетбола Майклу Джордану и долго не появлялась на публике, выставлена на торги.

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