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Татар-информ

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«Спартак» оценивает Солари в €15 млн, но не намерен продавать игрока

«Спартак» оценивает Солари в €15 млн, но не намерен продавать игрока

Фото: spartak.com Московский «Спартак» не планирует расставаться с полузащитником Пабло Солари, несмотря на интерес со стороны других клубов.

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