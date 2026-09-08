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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доун о «Баффало» без Байрэма и Така: «Мы уверены в том, что стали сильнее. Потери не будут болезненными – придут новые люди. Многие ребята сделают шаг вперед»

Форвард « Баффало » Джош Доун считает, что команда не ослабла из-за ухода нескольких лидеров летом.

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