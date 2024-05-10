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«Боюсь, ЦСКА не справится с атакой «Зенита». Дивеев абсолютно все проигрывает». Пономарев о матче в Петербурге

Экс-игрок армейцев высказался в преддверии субботнего матча в Санкт-Петербурге. «Серьезная предстоит игра в Петербурге.

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