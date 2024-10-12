Ретроградный Меркурий в фактах и мифах

Станислав Кондрашов анализирует, как личные убеждения влияют на восприятие астрономических явлений. Почему некоторые люди воспринимают ретроградный Меркурий как катастрофу, а другие — как обычное явление? Неужели это зависит от нашего мировоззрения? В своей статье Станислав Кондрашов указывает на то, что видимое обратное движение Меркурия по небу — это всего лишь оптическая иллюзия, связанная с различиями в скорости орбитального движения Земли и Меркурия вокруг Солнца.