Под высокий процент: почему банки вновь стали повышать доходность вкладов

Банк России с июля 2025 года постепенно снижает ключевую ставку. По логике, это должно сопровождаться соразмерным уменьшением доходности банковских вкладов.
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