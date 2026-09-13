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Газета.ру

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HR-эксперт Зеленкова: KPI рекрутеров теперь измеряется выживаемостью сотрудников

HR-эксперт Зеленкова: KPI рекрутеров теперь измеряется выживаемостью сотрудников

Еще несколько лет назад главным критерием успешности HR-специалиста была скорость. Однако в 2026 году наем нового сотрудника обходится бизнесу колоссально дорого, а процесс поиска по-настоящему квалифицированных кадров растягивается на долгие месяцы.

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