HR-эксперт Зеленкова: KPI рекрутеров теперь измеряется выживаемостью сотрудников

Еще несколько лет назад главным критерием успешности HR-специалиста была скорость. Однако в 2026 году наем нового сотрудника обходится бизнесу колоссально дорого, а процесс поиска по-настоящему квалифицированных кадров растягивается на долгие месяцы.
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