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РФС не позвал Дуду и Карвальо на ретроматч «Локо» и ЦСКА, потому что билеты на каждого стоили по 2 млн рублей

РФС не позвал Дуду и Карвальо на ретроматч «Локо» и ЦСКА, потому что билеты на каждого стоили по 2 млн рублей

Напомним, ретроматч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября. – А кто-то из футболистов отказался приехать на ретроматч? – Были такие.

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