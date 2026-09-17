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Аргументы и Факты

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Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на АЗС во Франции

Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на АЗС во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимой стоимость горючего на автозаправочных станциях республики, которые резко возросли на фоне эскалации напряженности вокруг Ирана в феврале.

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