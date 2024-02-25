Мифы о плохом холестерине в яйцах: насколько опасно злоупотреблять яичницей

В яйцах содержится холестерин, хотя его количество не так велико, как многие думают. Также стоит отметить, что многие исследования подтверждают: холестерин в яйцах не является "плохим", который может привести к заболеваниям сердца и сосудов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии