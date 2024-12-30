Ученики читинской школы пожаловались на тараканов

На большое количество тараканов жалуются ученики школы №10 в Чите, сообщили они в редакцию ZAB.RU.«Дети оставляют свои вещи в гардеробе, рюкзаки в классах находятся, и тараканы могут спокойно заползти в карман или ещё куда-нибудь, тем самым мы понесем их домой.
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