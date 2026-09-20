В Саратове две девочки получили удар током, забравшись на поезд

В Саратовской области две несовершеннолетние девочки получили удар электрическим током, забравшись на крышу вагона поезда.
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Дуракам закон не писан .
И на кой хрен в школах всякое ОБЖ (или как оно там сейчас зовётся)? Детишки хоть молнии-то боятся (инстинктивно)?