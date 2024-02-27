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Филиппо: Слова Макрона о России призваны втянуть Францию в конфликт

Филиппо: Слова Макрона о России призваны втянуть Францию в конфликт

Утверждения французского лидера Эммануэля Макрона относительно возможных атак Вооружённых сил Российской Федерации на европейские державы оказались необходимы для того, чтобы убедить граждан вступить в противостояние.

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