Утверждения французского лидера Эммануэля Макрона относительно возможных атак Вооружённых сил Российской Федерации на европейские державы оказались необходимы для того, чтобы убедить граждан вступить в противостояние.
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