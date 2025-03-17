Председатель правления крымских студотрядов вошел в наблюдательный совет РСО

На очередном съезде Российских студенческих отрядов, прошедшем в Москве 14 марта, председатель правления Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский вошел в новый руководящий состав организации.
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