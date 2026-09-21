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Стала известна партия, победившая на выборах в Госдуму: итоги предварительного голосования

Партия «Единая Россия» (ЕР) получила 57,83% голосов по итогам выборов депутатов Госдумы после завершения подсчета протоколов.

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