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Танылган ресторатор Аркадий Новиков Казан рестораннарын мактады

Казан – искиткеч матур шәһәр. Биредә бик күп яхшы рестораннар бар. Бу хакта Татарстан башкаласының ресторан тармагы вәкилләре белән очрашуда танылган ресторатор Аркадий Новиков белдерде.

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