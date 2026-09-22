Танылган ресторатор Аркадий Новиков Казан рестораннарын мактады

Казан – искиткеч матур шәһәр. Биредә бик күп яхшы рестораннар бар. Бу хакта Татарстан башкаласының ресторан тармагы вәкилләре белән очрашуда танылган ресторатор Аркадий Новиков белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым