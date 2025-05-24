Маск сконцентрируется на своих компаниях после сбоя в работе соцсети X

www.globallookpress.com/Chip Somodevilla - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск после масштабного сбоя в работе принадлежащей ему социальной сети X заявил, что начнет уделять больше внимания своим компаниям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии