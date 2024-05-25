Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    А он сзади пристроился...Он назвал Путина ...
  • Ромка
    Уволить директора и режисера и завхоза эти везде приделахОн назвал Путина ...
  • Сергей Шевцов
    "...легла на спину и раздвинула ноги"- цитата речи минкультаОн назвал Путина ...

«Объединиться и захватить Кремль»: обнаглевший Ходорковский* обратился к оппозиции

«Объединиться и захватить Кремль»: обнаглевший Ходорковский* обратился к оппозиции

Олигарх Михаил Ходорковский* высказался о том, что желает перейти на сторону врагов России и ее президента Владимира Путина, каким бы он ни был.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Оливия Никтова
Т раньше сдохнешь..чем захватишь Россию уродина жидовская.....
Ответить
15 час.
Николай
Почему нормальных людей стараются убить,как премьера Словакии,а такие мрази как Ходорковские и т.д. чувствуют себя безнаказанно??? Пора бы начать чистку по судоплатовски.....
Ответить
14 час.
Николай Кучков
Честно говоря, очень неумный этот человек, может в краже активов, убийствах он дока, но в переворотах ну, полный ноль. Надеяться на какую-то &quot;элиту&quot;, типа Ксюши-лошадь, гнилых театралов, другое дерьмо...Жалкие потуги, кроме тихого пука у него ничего не получится, в дерьме сидит и дерьмом руководит))
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх