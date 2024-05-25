Олигарх Михаил Ходорковский* высказался о том, что желает перейти на сторону врагов России и ее президента Владимира Путина, каким бы он ни был.
«Объединиться и захватить Кремль»: обнаглевший Ходорковский* обратился к оппозиции
Комментарии
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Оливия Никтова
Т раньше сдохнешь..чем захватишь Россию уродина жидовская.....
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15 час.
Николай
Почему нормальных людей стараются убить,как премьера Словакии,а такие мрази как Ходорковские и т.д. чувствуют себя безнаказанно??? Пора бы начать чистку по судоплатовски.....
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14 час.
Николай Кучков
Честно говоря, очень неумный этот человек, может в краже активов, убийствах он дока, но в переворотах ну, полный ноль. Надеяться на какую-то "элиту", типа Ксюши-лошадь, гнилых театралов, другое дерьмо...Жалкие потуги, кроме тихого пука у него ничего не получится, в дерьме сидит и дерьмом руководит))
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14 час.
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