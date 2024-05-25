«Объединиться и захватить Кремль»: обнаглевший Ходорковский* обратился к оппозиции

Почему нормальных людей стараются убить,как премьера Словакии,а такие мрази как Ходорковские и т.д. чувствуют себя безнаказанно??? Пора бы начать чистку по судоплатовски.....

Николай Кучков

Честно говоря, очень неумный этот человек, может в краже активов, убийствах он дока, но в переворотах ну, полный ноль. Надеяться на какую-то "элиту", типа Ксюши-лошадь, гнилых театралов, другое дерьмо...Жалкие потуги, кроме тихого пука у него ничего не получится, в дерьме сидит и дерьмом руководит))