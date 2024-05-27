"Россия хочет быть Россией". Толстой о назревшей миграционной реформе в стране

Скиф Туран

«Таджикистан для таджиков!» и «Русские, убирайтесь в свою Россию!» - главные лозунги погромщиков. Русских грабили, насиловали и убивали даже в их собственных квартирах. Не щадили и детей. Такого изуверства Таджикистан еще не знал... «В тот день, когда всё началось, все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организованы дополнительные полевые морги.