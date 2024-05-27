Миграционная реформа необходима стране, уверен вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Следует запретить мигрантам въезжать в страну семьями и на длительный срок.
"Россия хочет быть Россией". Толстой о назревшей миграционной реформе в стране
Комментарии
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Анна Зареченская
Все верно говорит Толстой. однако наш президент думает иначе.
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14 час.
Скиф Туран
«Таджикистан для таджиков!» и «Русские, убирайтесь в свою Россию!» - главные лозунги погромщиков. Русских грабили, насиловали и убивали даже в их собственных квартирах. Не щадили и детей. Такого изуверства Таджикистан еще не знал... «В тот день, когда всё началось, все морги города Душанбе были переполнены телами русских людей, по этой причине был даже организованы дополнительные полевые морги.
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13 час.
widgmailru гуськов
я другой такой страны не знаю где так вольно дышит мастурбек...
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11 час.
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