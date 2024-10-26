В Коркино неизвестные возобновили поджоги домов «цыганской диаспоры»

Уголовное дело по факту поджога в городе Коркино Челябинской области частного дома и автомобиля, принадлежащих цыганам, возбудила местная полиция, сообщило 26 октября Главное управление МВД РФ по области.
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