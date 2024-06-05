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Мария Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

Мария Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

Правовая система Соединенных Штатов представляет собой декадентский артхаус. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС).

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