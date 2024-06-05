Мария Захарова назвала правовую систему США декадентским артхаусом

Правовая система Соединенных Штатов представляет собой декадентский артхаус. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятие в США законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС).
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