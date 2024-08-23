В результате удара фугасными авиабомбами в Глухове Сумской области, по меньшей мере 20 боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы, об этом проинформировал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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