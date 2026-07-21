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Аргументы и Факты

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Академик Ямбург объяснил, почему выпускники стали лучше сдавать ЕГЭ

Академик Ямбург объяснил, почему выпускники стали лучше сдавать ЕГЭ

Рост средних баллов ЕГЭ по русскому языку, литературе и истории связан прежде всего с более качественной подготовкой школьников, заявил «ФедералПресс» заслуженный учитель России, академик РАО Евгений Ямбург.

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