Академик Ямбург объяснил, почему выпускники стали лучше сдавать ЕГЭ

Рост средних баллов ЕГЭ по русскому языку, литературе и истории связан прежде всего с более качественной подготовкой школьников, заявил «ФедералПресс» заслуженный учитель России, академик РАО Евгений Ямбург.
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