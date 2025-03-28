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Ирина Шейк снялась в новом кампейне Sporty&Rich

Ирина Шейк снялась в новом кампейне Sporty&Rich

Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Sporty&Rich. На снимках 39-летняя супермодель позирует перед объективом фотографа Давида Гиоргадзе в голубом комплекте, шубе и нескольких других спортивных и повседневных образах.

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