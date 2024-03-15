Бывший губернатор Севастополя Овсянников и погибшие корабли

ЮШ

Юрий Шестаков

Как-то надо парнишу "достать", чтобы другим не повадно было! Т.е. на примере показать, что Родину обижать не надо, а то Родина очень обидится и будет совсем нехорошо. А освободившиеся от хозяина деньги англосаксы быстренько куда-нибудь пристроят. У них это безпроигрышный вариант!