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Бывший губернатор Севастополя Овсянников и погибшие корабли

Бывший губернатор Севастополя Овсянников и погибшие корабли

  Простой ижевский паренёкЗанятная информация опубликована на страницах новостного сетевого издания из Ижевска.

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Комментарии
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Сергей Иванов
1. Ледоруб 2. Веревка 3. Переезд машиной. На выбор, Овсянников!
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1 час.
НП
Наталья Павлова
Есть ещё 4.пистолет 5. фен в ванну 6. таз-бетон-Темза 7. газ 8. кирпич на голову и т.д., зависит от фантазии исполнителя...
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1 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Как-то надо парнишу &quot;достать&quot;, чтобы другим не повадно было! Т.е. на примере показать, что Родину обижать не надо, а то Родина очень обидится и будет совсем нехорошо. А освободившиеся от хозяина деньги англосаксы быстренько куда-нибудь пристроят. У них это безпроигрышный вариант!
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53 мин.

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