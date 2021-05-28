Звездные войны: еще одна попытка

Мир оружияПрогрессЗвездные войны: еще одна попытка Да, в последнее время разговоры о том, что космос вот-вот станет ареной сражений и конфликтов, зазвучали с новой силой.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьепрст ептаМало подписать договор, даже под эгидой ООН! Если не будет действенного механизма КОНТРОЛЯ его выполнения (и наказания за невыполнение), то это очередной популизм! С другой стороны, если какая-либо страна, или группа стран НЕ подпишут этот договор, как можно будет заставить их его выполнять? Да никак! ООН пальчиком погрозит?Комментировать
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