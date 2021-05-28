Мир оружия

23 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    "................когда из «засекли» входящими в бухту Золотой Рог". Подводные лодки в бухту "Золотой Рог" уже лет 30-...Ядерная триада. Р...
  • Борис Осипов
    Америкосы выведут на орбиту свой Х-37 с семенами, а наш Нудоль проведет посев этих семян прямо в космосе...Стала известна ре...
  • zygmund nedialkow
    Самая большая угроз придёт от биологического оружия.Ядерная триада. Р...

Звездные войны: еще одна попытка

Звездные войны: еще одна попытка

Да, в последнее время разговоры о том, что космос вот-вот станет ареной сражений и конфликтов, зазвучали с новой силой.

Вернуться к статье
1
Обсудить
епрст епта
Мало подписать договор, даже под эгидой ООН! Если не будет действенного механизма КОНТРОЛЯ его выполнения (и наказания за невыполнение), то это очередной популизм! С другой стороны, если какая-либо страна, или группа стран НЕ подпишут этот договор, как можно будет заставить их его выполнять? Да никак! ООН пальчиком погрозит?

Картина дня

наверх