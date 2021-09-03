За мат на международном авиарейсе пассажира наказали в Тюмени

Транспортные полицейские прибыли на место. Они выяснили, что 38-летний омич на протяжении полёта громко кричал, выражаясь нецензурными словами в сторону персонала лайнера и пассажиров, которые имели смелость ему возразить или попросить успокоиться.
Транспортные полицейские прибыли на место. Они выяснили, что 38-летний омич на протяжении полёта громко кричал, выражаясь нецензурными словами в сторону персонала лайнера и пассажиров, которые имели смелость ему возразить или попросить успокоиться.
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